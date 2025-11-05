BRI Hadirkan Pengusaha Muda BRILiaN 2025 untuk Wujudkan UKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Selasa 28 Oktober 2025, BRI resmi membuka Pengusaha Muda BRILiaN 2025.

Program itu adalah sebuah program akselerasi bisnis yang dirancang untuk mendukung perkembangan pengusaha muda di Indonesia.

Momentum Sumpah Pemuda menjadi simbol semangat kolaborasi dan tekad generasi muda dalam membangun bangsa, sejalan dengan tujuan lahirnya program ini.

Memasuki tahun kelima pelaksanaannya, Program Pengusaha Muda BRILiaN yang akan berlangsung hingga Januari 2026 akan difokuskan pada lima kategori, yaitu Food & Beverages, Home Decor & Craft, Accessories & Beauty, Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness. Melalui semangat kolaborasi dan pemberdayaan, Pengusaha Muda BRILiaN 2025 menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperkuat ekosistem UKM nasional, dengan fokus pada inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha muda di berbagai daerah Indonesia.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris mengatakan peran pengusaha muda Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah sangatlah penting. Ia menyampaikan bahwa Pengusaha Muda BRILiaN menjadi bagian dari strategi jangka panjang BRI dalam membina pengusaha muda secara berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa semangat pemuda adalah pondasi dalam membangun ekonomi bangsa. Melalui program Pengusaha Muda BRILiaN, BRI ingin hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra tumbuh bagi para pelaku UKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: UMKM Healthcare Ini Berkembang Pesat Berkat Pengusaha Muda BRILiaN

Tahun ini, program Pengusaha Muda BRILiaN 2025 telah menjangkau delapan wilayah di Indonesia, yaitu Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar dengan total lebih dari 2.700 pendaftar dari berbagai sektor usaha.

Nantinya, peserta yang mengikuti program Pengusaha Muda BRILiaN 2025 akan melalui proses seleksi ketat selama 15 minggu untuk menemukan lima UKM terbaik sebagai juara dari masing-masing kategori. Selama sesi inkubasi, para peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari Super Mentor, yaitu Billy Boen (Founder & CEO Young On Top; Managing Partner Maven Asia Capital) dan Reza Aryabima (CEO & Co-Founder Artisan Professional), bersama para mentor inspiratif lainnya.