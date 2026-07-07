BRI Insurance Bayarkan Rp 950 Juta Klaim Asuransi Property All Risk di Probolinggo

jpnn.com, PROBOLINGGO - BRI Insurance menyerahkan pembayaran klaim asuransi atas risiko banjir kepada CV Putra Gunung Hartatok sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kepastian manfaat kepada nasabah.

Penyerahan klaim secara simbolis dilaksanakan pada Kamis, (2/7) di kantor CV Putra Gunung Hartatok, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.



Klaim tersebut merupakan tindak lanjut atas peristiwa banjir yang terjadi pada 21 Februari 2026 akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kraksaan.

Luapan air menggenangi area pabrik CV Putra Gunung Hartatok dan mengakibatkan sebagian besar stok beras milik perusahaan terendam, sehingga menimbulkan kerugian yang ditanggung melalui perlindungan asuransi BRI Insurance.



Owner CV Putra Gunung Hartatok, Sonny menyampaikan apresiasi kepada BRI Insurance atas pendampingan dan penyelesaian proses pembayaran klaim banjir yang dialami perusahaannya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI Insurance atas pendampingan dan pelayanan yang telah diberikan selama proses pembayaran klaim banjir ini. Penyelesaian klaim tersebut memberikan manfaat yang sangat berarti bagi perusahaan kami dalam memulihkan kembali kondisi usaha pascabanjir," ujar Sonny.



Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa risiko bencana alam dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi, dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, perlindungan asuransi menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko agar keberlangsungan usaha tetap terjaga ketika menghadapi kejadian yang tidak diinginkan.



Pimpinan BRI Probolinggo Arya Gani Agusta mengatakan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BRI Insurance yang telah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk para nasabah terutama saat proses pembayaran klaim.

“Komitmen yang diberikan oleh BRI Insurance terhadap nasabah dalam pembayaran klaim merupakan bukti nyata bahwa BRI Insurance merupakan perusahaan asuransi yang kredibel dan terpercaya dalam memberikan proteksi terhadap aset nasabah," ujar Arya Gani Agusta.



Kasus yang dialami CV Putra Gunung Hartatok merupakan salah satu dari sekian banyak klaim risiko bencana yang ditangani BRI Insurance di berbagai wilayah Indonesia, mengingat intensitas curah hujan tinggi dan potensi banjir yang cenderung meningkat pada periode-periode tertentu setiap tahunnya.



Melalui produk asuransi Property All Risk, BRI Insurance berupaya hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan industri pengolahan, dalam menjaga keberlangsungan bisnis di tengah ancaman risiko bencana alam yang semakin sulit diprediksi.



Sementara Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengatakan pihaknya turut prihatin atas musibah yang terjadi, semoga dengan diberikan pembayaran klaim ini dapat meringankan beban nasabah.

Dia menyebut penyelesaian klaim ini merupakan bagian penting dari komitmen BRI Insurance dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah.

“Setiap proses dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga manfaat perlindungan dapat diterima nasabah secara optimal sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku,” kata Budi.



Sebagai bagian dari BRI Group, BRI Insurance terus menghadirkan solusi perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat maupun pelaku usaha melalui berbagai produk asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan.