BRI Insurance Dorong Generasi Cerdas Risiko Lewat Literasi Asuransi & CSR Sarana Pendidikan

jpnn.com, DEPOK - BRI Insurance menggelar kegiatan Literasi Asuransi dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar di STAI Madinatul Ilmi Depok, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar secara gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Dengan sekitar 90% mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera, yayasan ini berperan penting dalam membuka akses pendidikan sekaligus membina generasi muda yang berprestasi.

Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak seperti program yang dilakukan BRI Insurance sangat diperlukan guna memperkuat keberlanjutan program pendidikan dan pengembangan potensi para mahasiswa di sana.

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Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari Pengurus, Dosen, Staff dan Mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya asuransi dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari perencanaan masa depan yang lebih baik. Selain itu, BRI Insurance juga menghadirkan materi edukatif mengenai pengelolaan ternak sapi terpadu sebagai bentuk wawasan pemberdayaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, BRI Insurance turut menyerahkan bantuan sarana pendidikan berupa unit laptop guna mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan kampus.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Insurance, Heri Supriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan.

"BRI Insurance meyakini bahwa perlindungan tidak hanya diwujudkan melalui produk dan layanan, tetapi juga melalui upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan risiko serta dukungan nyata bagi sektor pendidikan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi bekal bagi generasi muda dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik," ujar Heri.

Sementara itu, Othman Shihab, Dewan Pengurus Yayasan Madinatul Ilmi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan perhatian yang terus diberikan BRI Insurance kepada lingkungan pendidikan.