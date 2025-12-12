BRI Insurance Perkuat Akses Pelindungan UMKM Lewat Festival di Kota Metro

jpnn.com, LAMPUNG - BRI Insurance menegaskan komitmennya dalam memperluas akses perlindungan usaha bagi pelaku mikro melalui keikutsertaan pada Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM di Kota Metro, Lampung, baru-baru ini.

Agenda ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh layanan legalitas, jaminan usaha, hingga konsultasi bisnis.

Dukungan BRI Insurance diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian UMKM guna memperkuat penyediaan layanan Asuransi Mikro, khususnya perlindungan terhadap tempat usaha.

Langkah ini diharapkan meningkatkan ketahanan bisnis para pelaku ekonomi arus bawah dalam menghadapi risiko usaha.

Direktur Bisnis BRI Insurance Recky Plangiten menyebut kerja sama tersebut sebagai strategi memperluas pelindungan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM.

“Penandatanganan PKS ini diharapkan mendorong pelaku UMKM untuk memiliki Asuransi Mikro bagi rumah, tempat usaha, maupun dirinya, agar usaha mereka tetap terjaga dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menekankan pentingnya pelindungan usaha bagi UMKM mengingat kontribusinya yang mencapai 60 persen terhadap PDB nasional dan 97 persen serapan tenaga kerja.

Dia menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas akses asuransi mikro, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat kolaborasi di ekosistem BRI Group untuk memperkuat daya saing UMKM.