Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

BRI Insurance Salurkan Air Bersih & Perlengkapan Sekolah ke Warga Terdampak Bencana Longsor

Selasa, 10 Maret 2026 – 17:51 WIB
BRI Insurance Salurkan Air Bersih & Perlengkapan Sekolah ke Warga Terdampak Bencana Longsor - JPNN.COM
BRI Insurance memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sarana sanitasi air bersih, serta perlengkapan sekolah. Foto dok BRI Insurance

jpnn.com, CISARUA - BRI Insurance memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sarana sanitasi air bersih, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Pasirlangu, pada Jumat (6/3).

Dalam kesempatan tersebut, Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance menuturkan pihaknya memahami betul kondisi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih serta dukungan pendidikan bagi anak-anak menjadi prioritas utama untuk segera dipenuhi.

“Melalui bantuan berupa sarana pengairan dari penampungan air menuju rumah-rumah warga serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak, kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kami juga ingin memastikan anak-anak tetap dapat belajar dengan baik dan menatap masa depan dengan penuh optimisme,” ucap Budi.

Dia juga menegaskan bahwa kepedulian dari berbagai pihak, sekecil apa pun bentuknya, diharapkan dapat menjadi penguat semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana.

Baca Juga:

Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin Lubis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak terutama BRI Insurance yang telah memberikan perhatian kepada warganya.

Dia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.

BRI Insurance yang bergerak di bidang asuransi kerugian selain memiliki peran untuk ketahanan ekonomi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI Insurance  Longsor  Bencana Alam Tanah Longsor  Sanitasi  perlengkapan sekolah 
BERITA BRI INSURANCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp