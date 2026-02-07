Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

BRI Insurance Salurkan Bantuan Pascabencana ke Aceh dan Medan

Sabtu, 07 Februari 2026 – 17:58 WIB
BRI Insurance Salurkan Bantuan Pascabencana ke Aceh dan Medan - JPNN.COM
BRI Insurance menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh dan Medan untuk mendukung pemulihan pascabencana. Foto: Briins

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance menegaskan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya, Aceh, dan Sibolga, Medan.

Program bantuan ini merupakan bagian dari peran aktif perusahaan yang bersumber dari penggalangan dana dan iuran sosial pekerja, guna mendukung pemulihan masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial pascabencana.

Di Aceh, BRI Insurance menyalurkan bantuan berupa 390 unit kompor gas, perlengkapan belajar, serta sarana ibadah bagi masyarakat terdampak banjir bandang.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, kepada perwakilan pemerintah desa setempat, disaksikan jajaran manajemen perusahaan.

Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp230 juta. Dana tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, dan aktivitas ibadah, sehingga proses pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan optimal.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat saat menghadapi situasi krisis.

“Kami turut berduka atas musibah yang dialami warga. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain di Aceh, BRI Insurance juga menyalurkan bantuan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) kepada masyarakat terdampak bencana di Medan.

TAGS   BRI Insurance  Bantuan Kemanusiaan  pascabencana  Bencana Aceh 
