JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

BRI Insurance Sediakan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026, Ada Promo Spesial!

Selasa, 17 Maret 2026 – 19:47 WIB
BRI Insurance Sediakan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026, Ada Promo Spesial! - JPNN.COM
Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengatur arus mudik Lebaran 2026. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menghadirkan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026 guna memberikan rasa aman dan tenang bagi para pemudik.

Risiko yang mungkin terjadi tidak hanya pada perjalanan, tetapi juga pada aset seperti rumah, apartemen, ruko, tempat usaha, maupun kendaraan yang ditinggalkan.

Ancaman seperti pencurian, kebakaran, banjir, bencana alam, hingga risiko tak terduga lainnya menjadi hal yang penting untuk diantisipasi sejak awal.

Dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik, BRI Insurance menyiapkan berbagai layanan, mulai dari "BRINS Stop Point" sebagai posko siaga di empat kota yakni Yogyakarta, Semarang, Pekalongan dan Surabaya.

Kemudian layanan 108 Bengkel Siaga yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan towing 24 jam (S&K berlaku), serta Layanan Customer Care 24/7  melalui Whatsapp Live Chat Melisha di 08118014081, Call Center 14081 atau Layanan Call Center Bebas Pulsa pada Aplikasi BRINSmobile dengan mendownload via AppStore dan PlayStore.

Layanan ini dihadirkan khusus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi maupun yang meninggalkan asetnya selama libur Lebaran, sehingga dapat merasa lebih tenang dan terlindungi.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Momentum mudik Lebaran merupakan momen yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Kami memahami bahwa di balik kebahagiaan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Melalui Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalani perjalanan dengan rasa aman dan tenang, didukung oleh layanan yang mudah diakses, responsif, dan terpercaya,” ujar Budi.

BRI Insurance berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan menikmati libur Lebaran dengan lebih aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

