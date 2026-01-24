Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Investasi

BRI Insurance Tegaskan Kiprah di Industri Asuransi Syariah

Sabtu, 24 Januari 2026 – 21:00 WIB
BRI Insurance Tegaskan Kiprah di Industri Asuransi Syariah. Foto: Brins

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance meraih penghargaan Top Sharia Business Unit – General Insurance dalam ajang 6th Anniversary Indonesia 20 Syariah Awards.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BRI Insurance dalam mengembangkan unit usaha syariah di sektor asuransi umum.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan perlindungan berbasis prinsip syariah yang profesional dan berkelanjutan.

Selain sebagai bentuk pengakuan, prestasi ini juga sejalan dengan upaya mendukung target pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor keuangan syariah.

Hal tersebut selaras dengan misi Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029.

Pimpinan Sharia Division BRI Insurance, Khusnul Hilal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian tersebut.

Dia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Terima kasih kepada dewan juri dan seluruh pihak atas kepercayaan ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan yang amanah bagi seluruh nasabah,” ujar Khusnul Hilal.

BRI Insurance meraih penghargaan Top Sharia Business Unit di ajang Indonesia 20 Syariah Awards 2026.

