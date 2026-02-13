Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

BRI Life Berbagi Berkah Ramadan Kepada Anak Yatim dan Dhuafa

Jumat, 27 Februari 2026 – 03:27 WIB
Jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Asuransi BRI Life. Foto dok BRI Life

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life berbagi berkah Ramadan bersama anak yatim dan dhuafa yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (24/2).

Kegiatan yang dikemas dalam acara bertema The Board’s Charity Engagement ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris BRI Life, serta melibatkan sejumlah lembaga sosial dengan mengundang yayasan panti asuhan antara lain; Yayasan Al Washiyyah, Paguyuban Insan Mandiri dan Yayasan Pundi Amal Bakti Umat.

Momentum ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan dalam berbagi kebahagiaan dan mempererat kebersamaan di bulan Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Life yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakatserta penguatan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

“Acara The Board’s Charity Engagement bukan hanya sekedar momentum perayaan Bulan Ramadan, tetapi menjadi titik temu kepedulian dan solidaritas sosial yang menyatukan perusahaan masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan," ujar Direktur BRI Life Sutadi.

Menurut Sutadi, kegiatan ini tidak hanya menjadi silaturahmi, melainkan juga ruang kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menghadirkan manfaat bagi sesama.

“Manajemen BRI Life berharap, melalui kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan, serta memperkuat hubungan harmonis antara BRI Life dengan masyarakat,” tutur Sutadi.

Dalam kesempatan tersebut, BRI Life turut memberikan santunan kepada yayasan panti asuhan yang hadir, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap anak-anak yatim dan dhuafa.

TAGS   BRI Life  PT Asuransi BRI Life  Ramadan  bersama anak yatim  dhuafa 
