BRI Life dan RS Awal Bros Group Hadirkan Standar Baru Layanan Kesehatan Premium

jpnn.com, RIAU - RS Awal Bros Group bersama Asuransi BRI Life meresmikan fasilitas rawat inap premium, The Private Suites.

Fasilitas ini diluncurkan secara serentak di sepuluh RS Awal Bros Group yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau dan Riau, sebagai integrasi antara standar klinis internasional dengan inovasi layanan pendampingan pasien yang humanis.

Sinergi dan kolaborasi di dalam The Private Suites menghadirkan harmoni antara keunggulan medis RS Awal Bros yang telah tersertifikasi JCI dan KARS, dengan kemudahan akses perlindungan dari BRI Life.

Melalui fasilitas ini, nasabah mendapatkan akses prioritas ke berbagai Pusat Unggulan (Center of Excellence) RSAB, mulai dari Cardiac & Vascular Center, Oncology Center, hingga Neurology Center dan lainnya.

CEO RS Awal Bros Group Arfan Awaloeddin menegaskan peresmian ini adalah bagian dari strategi transformasi layanan kesehatan berpusat pada pasien (Patient-Centered Care).

“Kami menyediakan infrastruktur medis terbaik di The Private Suites, guna menjamin ketenangan pasien selama masa pemulihan. Sinergi dengan BRI Life melengkapi fasilitas ini dengan sentuhan layanan prioritas, di mana pasien didampingi oleh Personal Care Officer (PCO) untuk memastikan seluruh proses medis dan administrasi berjalan seamless,” jelasnya.

Salah satu poin utama kolaborasi ini adalah kehadiran PCO BRI Life sebagai One Stop Solution yang bersiaga langsung di area The Private Suites.

Layanan ini selaras dengan ketersediaan fasilitas medis canggih RSAB lainnya, seperti Hyperbaric Oxygen Therapy Center untuk percepatan penyembuhan luka kronis hingga layanan diagnostik akurat melalui kedokteran nuklir.