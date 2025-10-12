BRI Life Healthcare Contact Center, Perkuat Layanan Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life menghadirkan Healthcare Contact Center, sebagai komitmen dalam memberikan kemudahan dan layanan terbaik bagi nasabah.

Hal ini dirancang khusus untuk melayani nasabah dan provider dalam pengelolaan produk asuransi Managed Care BRI Life, guna memastikan proses layanan kesehatan berjalan lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.

Peresmian kantor BRI Life Healthcare Contact Center dilaksanakan di Jl. Menteri Supeno No.78 Umbulharjo, Yogyakarta, pada Rabu (8/10).

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyampaikan peresmian Healthcare Contact Center ini merupakan wujud nyata komitmen BRI Life dalam menghadirkan pelayanan terbaik dan lebih dekat dengan nasabah.

Inisatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta pengalaman pelayanan bagi nasabah BRI Life.

“Dalam industri asuransi, Healthcare Contact Center merupakan komponen penting dalam meningkatkan efisiensi layanan kepada nasabah. Fungsinya tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai solusi untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat, akurat, dan personal," tutur Aris.

“Dengan memanfaatkan teknologi terkini, Healthcare Contact Center, diharapkan bisa membantu BRI Life dalam mengelola berbagai permintaan nasabah, mempermudah interaksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan,” imbuh Aris.

BRI Life sambung Aris, memahami bahwa memberikan layanan nasabah yang unggul tidak hanya penting untuk membangun loyalitas, tetapi juga harus disertai dengan inovasi yang memberikan nilai tambah.