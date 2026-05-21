BRI Life Kenalkan Produk Terbaru di Telkomsel Digiland Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life kembali menjadi Official Insurance Partner dalam ajang Telkomsel Digiland Run 2026, yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/5).

Diikuti lebih dari 12.500 peserta dari berbagai kategori, yakni Half Marathon (21K), 10K, dan 5K.

Di event ini, BRI Life mencover seluruh peserta melalui asuransi Prosport, untuk memberikan ketenangan bagi para pelari, agar dapat berkompetisi dengan rasa aman dan nyaman, bebas dari rasa cemas akan risiko cedera.

Direktur Kepatuhan dan Legal BRI Life Aestika Oryza Gunarto menyampaikan partisipasi BRI Life di Telkomsel Digiland Run 2026 merupakan wujud nyata dalam mendukung transformasi digital dan literasi keuangan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jiwa dan kesehatan di era modern untuk membangun generasi yang sehat secara fisik dan finansial.

"Kami bangga dapat kembali mendukung penyelenggaraan Telkomsel Digiland Run 2026 sebagai official Insurance Partner. Event ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk mendorong budaya hidup sehat di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, BRI Life ingin memastikan setiap peserta memperoleh rasa aman dan perlindungan sejak start hingga finish,” ujar Aestika.

Aestika menambahkan melalui Telkomsel Digiland Run 2026, kami ingin mengedukasi masyarakat, bahwa aktif bergerak dan berolahraga harus diimbangi dengan proteksi yang tepat.

Melalui perlindungan dari BRI LIfe, para peserta tentu bisa mengerahkan performa terbaik mereka tanpa perlu khawatir akan risiko cedera di lintasan.

Selain memberikan proteksi asuransi, BRI Life juga menghadirkan fasilitas mini medical check-up gratis dan activation games basketball di booth BRI Life.