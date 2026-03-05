BRI Life Luncurkan Digital MODI, Proteksi Digital Tenang Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life meluncurkan produk asuransi terbarunya, Asuransi Digital atau Mobile Digital Insurance (MODI).

Produk ini dirancang untuk menghadirkan solusi perlindungan yang fleksibel, relevan dengan aktivitas masyarakat modern, serta dapat diakses secara end-to-end melalui platform resmi BRI Life.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menuturkan MODI merupakan bagian dari strategi transformasi digital perusahaan dalam memperluas akses perlindungan asuransi secara lebih praktis dan inklusif.

Baca Juga: BRI Life Berbagi Berkah Ramadan Kepada Anak Yatim dan Dhuafa

“MODI merupakan produk asuransi digital yang dapat diakses secara langsung tanpa proses administrasi yang kompleks. Seluruh proses, mulai dari pemilihan paket, pembelian polis, hingga pemantauan polis, dilakukan secara daring sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan kapan saja dan di mana saja,” ujar Andrew.

Peluncuran produk ini dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan digital, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perlindungan untuk berbagai aktivitas spesifik seperti olahraga, perjalanan, kegiatan religi, maupun event tertentu.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari strategi BRI Life dalam memperluas portofolio produk berbasis digital guna meningkatkan pengalaman nasabah, memperluas penetrasi pasar, serta memperkuat daya saing di industri asuransi.

“Kami sangat bangga dapat memperkenalkan MODI ke masyarakat. Produk ini ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia menjaga keberlangsungan finansial mereka, dengan beragam paket asuransi perlindungan yang sesuai kebutuhan, sehingga produk ini dapat menjadi solusi perlindungan yang relevan pada berbagai aktivitas kehidupan,” ujar Andrew.

Andrew, menambahkan MODI hadir dengan enam pilihan paket perlindungan berbasis aktivitas.