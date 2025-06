BRI Life Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2025 dalam perhelatan HR Asia Best Companies to Work For 2025 di Jakarta (20/6).

Penghargaan ini diraih BRI Life sebagai pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian integral dari budaya kerja dan operasional bisnis, serta bentuk apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh karyawan, tanpa memandang latar belakang maupun peran mereka di organisasi.

Division Head of Human Capital BRI Life, Irwan Aprianto menuturkan penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BRI Life dalam menciptakan tempat kerja yang mendukung pengembangan talenta, menjunjung tinggi keberagaman, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan produktif.

“BRI Life percaya pekerja adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, kami berkomitmen untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan dan nilai-nilai inklusivitas, BRI Life terus bertransformasi menjadi perusahaan asuransi jiwa pilihan sekaligus tempat terbaik bagi talenta Indonesia untuk tumbuh dan berkembang," ujar Irwan.

Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Asia yang dinilai memiliki praktik sumber daya manusia (SDM) terbaik, tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi, dan budaya kerja unggul.

Penghargaan ini juga menegaskan poisisi Perusahaan sebagai tempat kerja pilihan dan memastikan bahwa perusahan tersebut menjadi salah satu yang terbaik untuk bekerja.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei dan penilaian menyeluruh yang melibatkan berbagai perusahaan dan karyawan dari sejumlah negara di Asia.

Proses penilaian difokuskan pada praktik manajemen SDM, termasuk aspek-aspek seperti; rekrutmen, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, serta program kesejahteraan karyawan.