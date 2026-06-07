BRI Life Raih Penghargaan di Health Insurance Ecosystem Forum 2026

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life menerima penghargaan Best Digital Health Insurance Experience dalam ajang Health Insurance Ecosystem Forum 2026, pada Rabu (3/6).

Penghargaan tersebut diraih berkat inovasi berkelanjutan dan komitmen dalam membangun ekosistem asuransi yang solid.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan BRI Life dalam melakukan adaptasi serta transformasi layanan, terutama di tengah dinamika regulasi baru dan perubahan model layanan kesehatan digital di Indonesia.

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Lewat integrasi ekosistem yang kuat bersama induk usahanya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BRI Life dinilai sukses memperluas aksesibilitas produk asuransi kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Health Insurance Ecosystem Forum 2026 merupakan forum strategis, yang mempertemukan para regulator, pelaku industri asuransi, hingga penyedia fasilitas kesehatan guna merumuskan masa depan ekosistem asuransi kesehatan nasional, yang sesuai dengan implementasi POJK No. 36 Tahun 2025, terkait pengendalian inflasi medis, dan penguatan kolaborasi dalam membangun ekosistem asuransikesehatan yang lebih berkelanjutan.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menuturkan tantangan yang dihadapi industri asuransi kesehatan saat ini membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem kesehatan.

"Peningkatan biaya layanan kesehatandan tren inflasi medis menjadi tantangan yang perlu dihadapibersama. Implementasi POJK No. 36 Tahun 2025 menjadimomentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan membangun model bisnisyang lebih sehat serta berkelanjutan," tutur Andrew.

Melalui Health Insurance Ecosystem Forum 2026, BRI Life berharap transformasi digital juga harus beriringan dengan peningkatan literasi digital.