BRI Life Raih Penghargaan Digital Insurance Initiative of the Year di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) meraih penghargaan dalam ajang Insurance Asia Awards 2025 dalam kategori 'Digital Insurance Initiative of the Year in Life Insurance for Collaborative Digital Platform and Digital Document Management System' mewakili Indonesia.

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi BRI Life sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan Asia Pasifik, serta menjadi bukti nyata komitmen BRI Life dalam menghadirkan inovasi digital demi pelayanan yang unggul dan berkelanjutan.

Penghargaan yang diraih BRI Life ini merupakan hasil dari inisiatif strategis dan upaya transformasi digital, yang memberikan dampak nyata bagi nasabah.

Inisiatif tersebut mencakup pengembangan platform kolaboratif, serta peningkatan sistem manajemen dokumen digital yang diimplementasikan BRI Life bersama induk perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan grup perusahaan lainnya.

Adapun, dalam ajang penghargaan yang digelar di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapore pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu, penghargaan tersebut diterima oleh Nanny Noerdin, selaku Division Head Bancassurance Strategy BRI Life, mewakili jajaran direksi.

“BRI Life terus berupaya meningkatkan kinerja korporasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan nasabah, sekaligus memperkuat daya saing di tingkat global. Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan bahwa BRI Life mampu menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka, baik di dalam negeri dan Asia," ujar Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto.

“Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran BRI Life serta dukungan berkelanjutan dari para stakeholders. Ke depan, sinergi dan komitmen ini akan terus kami tingkatkan demi memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pihak,” imbuhnya.

Insurance Asia Awards merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi di kawasan Asia Pasifik, yang memberikan apresiasi kepada perusahaan asuransi atas pencapaian luar biasa, dalam inovasi produk, peningkatan standar layanan, dan transformasi digital.