BRI Luncurkan Logo HUT Ke-130, ‘Satu Bank Untuk Semua’

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi menyelenggarakan Kick-Off HUT ke-130 di Kantor Pusat BRI Jakarta (16/10).

Hal itu sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun ke-130 BRI yang akan jatuh pada 16 Desember 2025 mendatang.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi membuka acara dengan menyampaikan refleksi atas perjalanan panjang perusahaan.

Hery menyatakan usia 130 tahun merupakan tonggak penting yang menunjukkan konsistensi BRI dalam melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan ekonomi bangsa.

“Perjalanan 130 tahun tentu bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata ketangguhan, konsistensi, dan tekad BRI untuk terus tumbuh dan memberi makna bagi Indonesia. Kita belajar bahwa agar tetap relevan di tengah perubahan zaman, BRI harus senantiasa bertransformasi, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis,” ujarnya.

Di momentum peringatan HUT ke-130, BRI mengambil tema ‘Satu Bank Untuk Semua’. Tema ini merepresentasikan komitmen BRI untuk senantiasa hadir melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk dan layanan keuangan yang lengkap, mulai dari segmen mikro hingga korporasi, dengan dukungan ekosistem digital yang kuat. Tema tersebut juga merefleksikan karakter BRI yang modern, relevan dan inklusif, sejalan dengan transformasi berkelanjutan yang tengah dijalankan perseroan.

“Berakar pada mandat dan misi nasional, semangat ‘Satu Bank Untuk Semua’ menegaskan tekad BRI untuk mendukung setiap ambisi, mendorong pemerataan ekonomi, serta menjadi mitra finansial terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Hery Gunardi.

Suasana perayaan makin meriah dengan Defile SportArtcular yang diikuti oleh 24 tim mewakili Direktorat Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta Regional Office BRI di Jakarta.