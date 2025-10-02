BRI Manajemen Investasi Raih Penghargaan Best Sharia Mutual Fund 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) kembali menorehkan pencapaian gemilang dengan meraih penghargaan Best Sharia Mutual Fund 2025 untuk produk Reksa Dana BRI Indeks Syariah pada periode 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun.

Penghargaan yang diberikan oleh Investortrust & Infovesta ini menunjukkan bahwa kinerja produk BRI-MI, termasuk di antaranya BRI Indeks Syariah, dapat menjadi solusi investasi dengan menghadirkan instrumen investasi berbasis syariah yang berkualitas dan tepercaya.

Diwawancarai terpisah, Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Tina Meilina, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini sekaligus menekankan pesan penting terkait investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia.

“Reksa Dana BRI Indeks Syariah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil, tetapi juga selaras dengan prinsip keuangan syariah,” ujar Tina.

Tidak hanya itu, Tina menambahkan bahwa kinerja di sepanjang 2025, BRI Indeks Syariah menunjukkan angka imbal hasil yang konsisten.

“Hingga per 29 September 2025, Produk BRI Indeks Syariah catatkan imbal hasil sebesar16.84% secara year to date (YTD). Pencapaian ini menunjukkan bahwa produk BRI Indeks Syariah memiliki kinerja yang optimal,” tambah Tina.

Produk Syariah BRI-MI Permudah Investor untuk Beribadah

Setiap tahunnya, umat muslim di Indonesia menanti kesempatan menunaikan ibadah haji atau umrah, yang memerlukan perencanaan keuangan jangka menengah hingga panjang.