BRI-MI Catatkan Lonjakan SID Investor Sebesar 35,50 Persen Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) mencatatkan pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) sebesar 35,50% year-to-date (YTD) sepanjang 2025.

Pertumbuhan ini mencerminkan makin banyak masyarakat yang mulai menjadikan reksa dana kelolaan BRI-MI sebagai solusi investasi sekaligus bagian dari langkah untuk menuju merdeka finansial.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina, menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah investor menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap reksa dana sebagai instrumen investasi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan keuangan.

“Pertumbuhan SID sebesar 35,50% (YTD) di tahun ini adalah sinyal kuat bahwa literasi dan minatinvestasi masyarakat terus meningkat. Ini momentum penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan merdeka secara finansial,” ujarnya.

Sebagai catatan, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor reksadana nasional hingga Juli 2025 telah mencapai 16,5 juta investor, tumbuh signifikan dari posisiakhir 2023 yang berada di angka 11,4 juta.

Pertumbuhan lebih dari 5 juta investor baru dalam kurunsatu setengah tahun ini mencerminkan meningkatnya literasi keuangan masyarakat sekaliguskepercayaan terhadap industri pasar modal Indonesia.

Momentum ini sejalan dengan capaian BRI-MI yang berhasil mencatatkan pertumbuhan jumlahinvestor hingga 35,50% year-to-date (YTD) per Agustus 2025, mempertegas posisi BRI-MI sebagai salah satu manajer investasi yang mampu menangkap peluang pertumbuhan pasar sekaligusmenghadirkan solusi investasi yang relevan bagi masyarakat.

Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang Syariah dan Reksa dana BRI Likuid Dollar Jadi Kontributor