BRI Optimalkan 1,2 Juta Agen BRILink hingga Super Apps BRImo Pada Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . BRI berkomitmen tetap melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kementerian Perhubungan mencatat potensi pergerakan masyarakat pada libur Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119 juta orang, atau sekitar 42,6% dari total penduduk Indonesia.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas tersebut, BRI memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi guna memastikan kelancaran transaksi nasabah.

Layanan tersebut mencakup jaringan Kantor BRI, e-channel, super apps BRImo, hingga AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

Adapun, sebagai bank dengan jangkauan layanan terluas, BRI menghadirkan kemudahan transaksi melalui 1,2 juta BRILink Agen yang dapat menjadi alternatif layanan yang dekat dan mudah diakses oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, tanpa bergantung pada jam operasional Kantor BRI.

Di sisi lain, guna memastikan kelancaran layanan selama periode libur Nataru, BRI pun memperkuat infrastruktur digital agar akses transaksi nasabah tetap optimal. Pada periode Nataru ini, layanan BRI didukung oleh 19.657 jaringan ATM dan CRM, 284.670 mesin EDC merchant, serta QRIS BRI yang telah digunakan oleh lebih dari 4,6 juta merchant dan tersebar di berbagai wilayah strategis.

Tak hanya itu, nasabah pun dapat memanfaatkan super apps BRImo untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, top up e-wallet, BRIZZI, hingga layanan investasi. BRImo juga mendukung kebutuhan gaya hidup selama liburan, termasuk belanja harian dan pembelian tiket, dengan dukungan fitur QRIS yang memudahkan pembayaran digital, khususnya di kawasan wisata dan pusat kuliner.

Selain melengkapi layanan digital, untuk kebutuhan informasi nasabah juga dapat memanfaatkan Asisten Virtual BRI “Sabrina” melalui WhatsApp di 0812 1214 017. Sabrina menyediakan layanan 24 jam untuk informasi produk, promo, hingga informasi mengenai lokasi Kantor BRI, ATM, BRILink Agen, serta rekomendasi merchant terdekat.