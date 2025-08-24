Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak Gempa Poso

Minggu, 24 Agustus 2025 – 15:28 WIB
BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak Gempa Poso - JPNN.COM
BRI terus berperan aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap becana gempa bumi di Poso. Foto: dok BRI

jpnn.com, POSO - BRI terus berperan aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap becana gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, wilayah itu mengalami kerusakan setelah wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,8 pada Minggu (17/8).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (20/08) mencatat korban jiwa akibat gempa bertambah menjadi dua orang. Selain itu 9 orang mengalami luka berat dan 32 lainnya luka ringan.

Baca Juga:

BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak bencana khususnya di Desa Masani, Kec. Poso Pesisir. Bantuan diberikan berupa beras, air mineral, makanan bayi, gula, dan lain-lain.

“Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah terdampak. Kami memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka”, ungkap Coprorate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi.

Bank berkode emiten BBRI itu juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana gempa sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

Baca Juga:

Hendy menegaskan BRI melalui program BRI Peduli selalu turut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

“Kami pastikan BRI senantiasa proaktif dan bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan ketulusan BRI kepada masyarakat agar dapat segera pulih”, pungkas Hendy.(mrk/jpnn)

BRI terus berperan aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap becana gempa bumi di Poso,

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI  BRI peduli  BBRI  gempa  Poso 
BERITA BRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp