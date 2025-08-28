BRI Peduli Tebar Beasiswa bagi Pelajar lewat 'Ini Sekolahku'

jpnn.com, JAKARTA - BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak bagi sekolah maupun penyaluran bantuan beasiswa.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar di 10 Sekolah Dasar (SD) di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi bagian dari program BRI Peduli “Ini Sekolahku”.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen BRI bagi kemajuan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah yaitu membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, terampil dan berdaya saing.

“Dengan pendidikan yang baik, suatu bangsa dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan BRI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan SDM unggul dan generasi penerus bangsa yang berdaya saing," ungkap Hendy.

Ia juga menambahkan bahwa beasiswa BRI Peduli disalurkan ke sekolah-sekolah yang merupakan bagian dari program “Ini Sekolahku”.

Program BRI Peduli “Ini Sekolahku” sendiri merupakan program bantuan pembangunan/renovasi infrastruktur sekolah dan pengadaan sarana prasarana penunjang pendidikan yang diharapkan dapat memberikan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa/i menimba ilmu di sekolah.

Sejak dilaksanakan pada 2021, program ini telah dijalankan di 47 sekolah dari berbagai wilayah di Indonesia terutama di wilayah pelosok atau terluar.