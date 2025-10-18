BRI Sabet Dua Penghargaan Bergengsi di Indonesia Economic Summit 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI kembali memperoleh pengakuan atas konsistensi kinerja unggul dalam rangkaian Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group melalui The Asian Post di Shangri-La Hotel, Jakarta (2/10).

Perbankan berkode emiten BBRI itu berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Titanium Champion” dan “The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025”. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris.

Predikat Titanium Champion diberikan atas konsistensi kinerja BRI selama periode 2010 hingga 2024 yang menunjukkan ketangguhan dan keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Penghargaan The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025 mencerminkan keberhasilan BRI menjaga momentum kinerja unggul sepanjang 2023 hingga 2024. Kedua penghargaan tersebut menunjukan kemampuan BRI dalam menjaga kualitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

BRI mampu menunjukkan ketangguhan kinerja dan resiliensi bisnis di tengah tantangan ekonomi global. BRI membukukan laba bersih sebesar Rp 60,64 triliun, yang mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat hingga akhir 2024.

Total aset mencapai Rp 1.992,98 triliun, seiring dengan strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan fokus pada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp 1.354,64 triliun, dengan porsi UMKM yang dominan mencapai 81,97 persen dari total portofolio. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp 1.365,45 triliun, di mana CASA mendominasi dengan porsi 67,30 persen, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan BRI yang luas, inklusif, dan andal.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris yang hadir menerima penghargaan tersebut menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan refleksi arah strategis perusahaan yang dijalankan secara konsisten.