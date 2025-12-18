BRI Siapkan Rp 21 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Transaksi Masyarakat saat Nataru

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mempersiapkan uang tunai sebesar Rp 21 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Adapun, besaran alokasi tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama delapan hari, mulai 25 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

BRI pun memastikan distribusi uang tunai mengikuti kebutuhan unit kerja dan wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi selama libur panjang.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menjelaskan bahwa kebutuhan uang tunai tahun ini dapat dihitung lebih efisien seiring meningkatnya preferensi masyarakat untuk bertransaksi secara digital.

Sebagai informasi, pada periode Nataru 2024 realisasi kebutuhan uang tunai BRI tercatat sebesar Rp 21,5 triliun.

“Kami melihat pertumbuhan penggunaan layanan digital banking yang signifikan, sehingga kebutuhan uang tunai tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, kami tetap memastikan ketersediaan kas yang memadai agar kebutuhan transaksi masyarakat tetap terpenuhi selama periode Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Keandalan sistem layanan turut menjadi prioritas utama perseroan agar nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman. Seluruh jaringan layanan perbankan BRI, termasuk Super Apps BRImo yang menawarkan lebih dari 100 fitur, dipastikan siap mendukung kebutuhan transaksi nasabah mudah kapan diperlukan.

Selain itu, BRI juga mengoptimalkan jaringan E-Channel sebagai bagian dari penguatan layanan transaksi elektronik.