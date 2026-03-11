Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BRI Siapkan Uang Tunai Rp 25 Triliun untuk Lebaran 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 09:00 WIB
BRI Siapkan Uang Tunai Rp 25 Triliun untuk Lebaran 2026 - JPNN.COM
Kegiatan Berbuka Bersama Sahabat Pers BRI. Foto: Elvi/R

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyiapkan uang tunai Rp 25 triliun untuk  selama libur Lebaran 2026.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama mengatakan dana tersebut bersumber dari saldo rata-rata (ratas) Rp 19,7 triliun.

“Serta tambahan kebutuhan kas selama tujuh hari Idulfitri sebesar Rp 5,3 triliun,” ujar Hakim saat kegiatan Berbuka Puasa Bersama Sahabat Pers, di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Hakim menjelaskan persediaan kas pada periode Idulfitri 2026 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya transaksi digital menggunakan QRIS dan mobile banking BRImo yang meningkat.

"Itu (QRIS dan mobile banking) yang memberikan impact yang luar biasa terhadap penurunan ketersediaan cash," kata Hakim.

Karena itu, Hakim mengaku akan memantau pada tahun-tahun berikutnya terkait persediaan kas tersebut.

Baca Juga:

Hingga Desember 2025, pengguna BRImo tercatat 45,9 juta atau tumbuh 18,9 persen (year on year/yoy) dan nilai transaksi menggunakan BRImo mencapai Rp7.076,9 triliun atau meningkat 26,4 persen (yoy).

Penggunaan QRIS BRI juga menunjukkan tren yang positif, dengan volume penjualan naik 100 persen menjadi Rp 85,6 triliun dan jumlah transaksi tumbuh 127,5 persen menjadi lebih dari  782,8 miliar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyiapkan uang tunai Rp 25 triliun untuk selama libur Lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI  Lebaran  BRImo  Uang Tunai  nasabah 
BERITA BRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp