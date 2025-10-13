Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

BRI Sukses Membawa EANK Solo Mengolah Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:13 WIB
EANK Solo, UMKM asal Kota Solo yang dirintis oleh Eko S. Muryanto pada 2014 berhasil menarik pasar global. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Berbekal kualitas produk yang makin baik dan semangat inovasi yang tinggi, pelaku UMKM mampu menarik minat banyak pembeli luar negeri.

Salah satunya adalah EANK Solo, UMKM asal Kota Solo yang dirintis oleh Eko S. Muryanto pada 2014. Keluhan pecinta burung tentang sangkar yang mudah patah atau rusak dimakan tikus, ditambah banyaknya limbah pipa PVC dan akrilik yang terbuang percuma, menjadi pemicu lahirnya usaha kreatif ini. 

Eko mengolahnya menjadi sangkar burung dan akuarium yang kuat, awet, ramah lingkungan, sekaligus bernilai ekonomis tinggi dengan bahan baku limbah. 

“Limbah pipa PVC yang biasa orang kenal dengan paralon ini, ya kami manfaatkan menjadi kerajinan sangkar dan akuarium berkualitas,” ungkap Eko.

Hasil produk yang kokoh dan awet, membuat EANK Solo mulai digemari oleh komunitas pecinta burung dan ikan hias di berbagai daerah. 

Respons positif serta permintaan yang terus meningkat dari pasar dalam negeri, membuka jalan bagi produk EANK Solo untuk mulai merambah pasar mancanegara. Tercatat, kini EANK Solo telah melakukan ekspor ke Singapura, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Di balik capaian tersebut, Eko menuturkan bahwa perkembangan EANK Solo tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang pembelajaran dan pendampingan yang dijalani bersama BRI. Sejak 2016, usahanya aktif mengikuti berbagai program pembinaan, salah satunya melalui Rumah BUMN BRI Solo. 

Lalu pada 2022, EANK Solo juga rutin difasilitasi mengikuti pameran yang diselenggarakan BRI, salah satunya adalah BRI UMKM EXPO(RT).

EANK Solo, UMKM asal Kota Solo yang dirintis oleh Eko S. Muryanto pada 2014 berhasil menarik pasar global

TAGS   BRI  UMKM  Limbah  KUR  Solo 
