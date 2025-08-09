Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

BRI Super League: Bojan Hodak Senyum Lebar Persib Bandung Menang atas Semen Padang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:28 WIB
BRI Super League: Bojan Hodak Senyum Lebar Persib Bandung Menang atas Semen Padang - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Frans Putros dalam konferensi pers pascalaga melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan di pekan pertama BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang. 

Pertandingan Persib vs Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Gol Uilliam Barros pada menit ke-40 dan Febri Hariyadi di menit ke-90 memastikan tiga poin perdana bagi Maung Bandung.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga malam ini berjalan sulit. Kabau Sirah—julukan Semen Padang—menunjukkan permainan yang apik. 

Terlebih, ini adalah pertandingan perdana musim ini. Awal yang manis diyakini dapat memengaruhi performa tim di laga berikutnya.

"Saya sudah katakan, pertandingan pertama selalu sulit karena penting untuk dimenangkan. Jadi, saya cukup senang," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (9/8). 

Baca Juga:

Hodak pun memuji solidnya pertahanan anak asuhnya yang membuat Semen Padang nyaris tanpa peluang berbahaya.

"Secara pertahanan kami bagus. Mereka (Semen Padang, red) tidak mendapat peluang berarti. Namun, di lini depan masih ada yang harus dibenahi," ucapnya.

Start manis Persib Bandung membuat pelatih Bojan Hodak senang. Begini alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Semen Padang  Bojan Hodak  Persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp