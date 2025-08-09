BRI Super League: Bojan Hodak Senyum Lebar Persib Bandung Menang atas Semen Padang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:28 WIB

jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan di pekan pertama BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang.

Pertandingan Persib vs Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Gol Uilliam Barros pada menit ke-40 dan Febri Hariyadi di menit ke-90 memastikan tiga poin perdana bagi Maung Bandung.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga malam ini berjalan sulit. Kabau Sirah—julukan Semen Padang—menunjukkan permainan yang apik.

Terlebih, ini adalah pertandingan perdana musim ini. Awal yang manis diyakini dapat memengaruhi performa tim di laga berikutnya.

"Saya sudah katakan, pertandingan pertama selalu sulit karena penting untuk dimenangkan. Jadi, saya cukup senang," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (9/8).

Hodak pun memuji solidnya pertahanan anak asuhnya yang membuat Semen Padang nyaris tanpa peluang berbahaya.

"Secara pertahanan kami bagus. Mereka (Semen Padang, red) tidak mendapat peluang berarti. Namun, di lini depan masih ada yang harus dibenahi," ucapnya.