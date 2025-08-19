Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BRI Taipei Branch Mempermudah Transaksi dan Pengiriman Uang dari Taiwan ke Indonesia

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:30 WIB
BRI Taipei Branch menawarkan solusi finansial terintegrasi yang mencakup produk tabungan hingga pembiayaan seperti PMI Loan untuk kebutuhan finansial baik produktif maupun konsumtif. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI berkomitmen terus melebarkan sayap dalam mengembangkan bisnis internasional.

Upaya itu, sekaligus mendekatkan akses keuangan tanah air yang diwujudkan melalui peresmian BRI Taipei Branch.

Kehadiran cabang luar negeri ini pun mendapatkan sambutan positif dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Salah satunya Atina Aini, PMI asal Kendal, Jawa Tengah, yang telah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Taiwan selama lima tahun.

Bagi Atina, keberadaan layanan perbankan BRI di Taipei membuat pengelolaan tabungan sebagai sumber dana menjadi jauh lebih mudah.

"Sekarang saya bisa mengurus tabungan dan berbagai keperluan perbankan langsung di sini, tanpa harus menunggu pulang ke Indonesia. Kalau mau buka rekening, juga bisa difasilitasi di cabang terdekat sesuai ketentuan," ucap Atina.

Hal serupa juga dirasakan oleh Novitasari, PMI yang telah bekerja sebagai caregiver selama lebih dari 4 tahun. Dengan tabungan BRI, ia pun dapat lebih mudah mengatur keuangan. Tak hanya itu, layanan remitansi BRI Taipei Branch yang telah berlisensi dari otoritas Taiwan pun membuat pengiriman uang kepada keluarganya di Indonesia menjadi terjamin.

Senada, Firmansyah, PMI yang bekerja di sektor pabrik di Taipei, dan telah menetap selama 3 tahun, merasakan aktivitas keuangannya menjadi lebih praktis.

