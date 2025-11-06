Close Banner Apps JPNN.com
BRI Tanamkan Rasa Cinta Lingkungan Sejak Dini Pada Generasi Muda

Kamis, 06 November 2025 – 08:00 WIB
Peringatan Hari Aksi Iklim Sedunia, pada 24 Oktober 2025, BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan iklim saat ini menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk peran aktif dunia pendidikan dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini.

Peringatan Hari Aksi Iklim Sedunia, pada 24 Oktober 2025, BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan kegiatan edukasi dan aksi mitigasi perubahan iklim bagi pelajar sekolah.

Aktivasi tersebut antara lain dilakukan melalui penanaman mangrove di Muara Gembong, Kab. Bekasi, yang melibatkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong, serta kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, yang melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wedung.

Dalam kegiatan penanaman mangrove, siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Gembong mendapatkan edukasi interaktif mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Edukasi kepada para siswa dilanjutkan dengan aksi nyata lingkungan melalui penanaman mangrove secara langsung dengan panduan dari pendamping.

Sementara itu, dalam kegiatan edukasi pengelolaan limbah plastik, para siswa diberikan edukasi interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Para siswa diajak melihat secara langsung proses pengolahan limbah plastik menjadi Eco Hec Brick di TPA Berahan Kulon, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Eco Hec Brick yaitu hasil olahan limbah plastik yang akan digunakan sebagai alat pemecah ombak di pesisir wilayah Kab. Demak.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan Hari Aksi Iklim Sedunia menjadi momentum untuk mengambil peran dalam menjaga bumi dan keseimbangan ekosistem. Di tengah tantangan ini, ada harapan besar yang tumbuh dari semangat generasi muda.

Peringatan Hari Aksi Iklim Sedunia, pada 24 Oktober 2025, BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

TAGS   BRI  mangrove  TJSL  generasi muda  Lingkungan  Limbah  Perubahan iklim 
