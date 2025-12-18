Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BRI Terus Salurkan Bantuan di Lebih dari 40 Lokasi untuk Percepat Pemulihan Bencana Sumatra

Kamis, 18 Desember 2025 – 19:00 WIB
BRI Terus Salurkan Bantuan di Lebih dari 40 Lokasi untuk Percepat Pemulihan Bencana Sumatra
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra. FOTO: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra, meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyaluran bantuan setidaknya dilakukan di lebih dari 40 lokasi di berbagai kota dan kabupaten, dengan total 4 lokasi dan 2 posko di Aceh, 24 lokasi di Sumatra Utara, serta 12 lokasi di Sumatra Barat.

Bantuan yang diberikan mencakup pendirian posko darurat, penyediaan makanan siap santap, paket sembako, survival kit, kasur dan selimut, air bersih, obat-obatan dan fasilitas kesehatan, peralatan kebersihan, hingga perahu karet untuk mendukung mobilitas serta pemulihan di wilayah terdampak.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan melalui puluhan unit kerja yang berada di sejumlah wilayah di Sumatra.

Dia mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

"Melalui program BRI Peduli, BRI menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menyediakan layanan perbankan dan keuangan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang aktif mendukung ketahanan sosial dan percepatan pemulihan pascabencana", ungkap Dhanny.(mrk/jpnn)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra, meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

TAGS   BRI  Sumatra  Bencana  bantuan 
