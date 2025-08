BRI Ventures Raih Best Investor on Impact Investment KEHATI 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, meraih penghargaan Best Investor on Impact Investment dalam ajang ESG Award by KEHATI 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi BRI Ventures dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi investasi dan pengelolaan portofolio.

Sejak didirikan pada 2019, BRI Ventures telah menjadikan investasi berdampak sebagai bagian dari filosofi bisnisnya. Sebagai corporate venture capital (CVC) dari salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI Ventures memulai pendekatan ESG dengan memperkuat tata kelola perusahaan (governance).

Lalu, memperluas fokusnya ke aspek sosial seperti inklusi keuangan dan pemberdayaan UKM, serta aspek lingkungan melalui investasi di sektor pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular.

Hingga akhir 2024, BRI Ventures telah mengalokasikan portofolionya ke berbagai startup berbasis dampak. Salah satu inisiatif strategisnya adalah peluncuran Sembrani Impact Accelerator bersama ANGIN, yang mendukung 14 startup dengan fokus sosial melalui pendanaan, pendampingan bisnis, dan kolaborasi dengan mitra korporasi.

Markus L Rahardja, Plt. Direktur Utama BRI Ventures, menegaskan bahwa ESG menjadi bagian integral dari model bisnis perusahaan.

“Bagi kami, ESG bukan sekadar strategi tambahan, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dalam proses investasi dan pengembangan portofolio. Pendekatan ini menciptakan model bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memberikan hasil finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan masa depan planet,” ujarnya.

Sebagai wujud transparansi, BRI Ventures juga telah menerbitkan Laporan Impact 2024 yang mendokumentasikan kontribusi portofolio investasinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan tersebut menampilkan data dan capaian dampak dari berbagai sektor yang menjadi fokus investasi.