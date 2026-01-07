BRI Visa Infinite Makin Keren dengan Desain Eksklusif & Beragam Premium Benefits

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI memperkenalkan BRI VISA Infinite dengan desain baru.

Upaya ini juga dibarengi dengan penguatan premium benefits untuk mendukung kebutuhan perjalanan, transaksi internasional, dan gaya hidup modern nasabah prioritas dan private.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan premium yang relevan, konsisten, dan mampu memberikan pengalaman menyeluruh bagi segmen prioritas dan private.

"Kehadiran versi terbaru ini juga menunjukkan langkah BRI dalam memperkuat kapabilitas layanan premium seiring meningkatnya ekspektasi kenyamanan dan efisiensi," ungkap Dhanny dikutip, Rabu (7/1).

Seiring meningkatnya preferensi nasabah prioritas dan private terhadap layanan pembayaran berstandar internasional, BRI mengembangkan kartu kredit premium yang mampu memberikan benefit yang relevan bagi kebutuhan perjalanan dan transaksi global. BRI VISA Infinite kini menawarkan kemudahan transaksi lintas negara, rewards yang kompetitif, serta layanan concierge yang mendukung mobilitas nasabah.

Dhanny menyampaikan bahwa pembaruan BRI VISA Infinite merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapabilitas perseroan di segmen konsumer.

“Penyempurnaan BRI VISA Infinite dilakukan untuk memperkuat fleksibilitas layanan bagi nasabah prioritas dan private, terutama dalam mendukung transaksi internasional dan kebutuhan perjalanan. Penyesuaian ini memastikan layanan tetap selaras dengan kebutuhan nasabah premium yang terus berkembang, sekaligus menegaskan komitmen BRI dalam menjaga kualitas layanan premium secara berkelanjutan,” ujar Dhanny.

BRI VISA Infinite dilengkapi serangkaian premium benefits yang dirancang untuk memberikan kenyamanan tinggi bagi nasabah prioritas dan private.