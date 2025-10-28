BRICS Youth Forum 2025, Upaya Perkuat Peran Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat peran generasi muda di panggung internasional, Wirausaha Muda Nusantara (WIMNUS) menggelar Opening Ceremony dan Kick-Off Indonesian BRICS Youth Forum 2025.

Acara bertema Empowering Young Leaders for Global Collaboration itu diadakan di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (28/10).

Forum tersebut dirancang menjadi wadah dialog strategis antar pemuda dunia untuk memperkuat jejaring global, memperluas wawasan lintas budaya, serta membangun sinergi dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Indonesian BRICS Youth Forum 2025 akan dihadiri oleh para duta besar, perwakilan lembaga kepemudaan nasional, akademisi, serta delegasi muda dari negara-negara BRICS dan BRICS+.

BRICS sendiri merupakan singkatan dari lima negara berkembang utama di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kelompok ini berperan penting sebagai kekuatan ekonomi global alternatif yang mendorong kerja sama antarnegara berkembang dalam bidang ekonomi, keuangan, teknologi, dan diplomasi.

Dalam perkembangannya, BRICS melibatkan lebih banyak negara mitra di bawah payung BRICS+, format kolaboratif yang membuka peluang partisipasi bagi negara-negara di luar anggota inti, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama memperkuat solidaritas, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Global South

Sebagai inisiator kegiatan, Bapak Syafii Efendi, Ketua Umum WIMNUS, menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat diplomasi pemuda sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi peningkatan kapasitas, inovasi, dan kewirausahaan lintas negara.

"Indonesian BRICS Youth Forum 2025 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan inisiatif nyata untuk memperkuat diplomasi kepemudaan dan kolaborasi global. Kami ingin mendorong pemuda Indonesia agar mampu berdiri sejajar dengan generasi muda dari negara-negara BRICS, berkontribusi dalam ekonomi kreatif, inovasi sosial, serta pembangunan berkelanjutan,” ungkap Syafii Efendi dalam keterangan resmi.