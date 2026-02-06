Bridgestone Rayakan 50 Tahun di IIMS 2026, Pamer Ban Anyar

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bridgestone Tire Indonesia menandai perjalanan 50 tahunnya dengan cara istimewa, yang dirayakan bertepatan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, menegaskan bahwa lima dekade bukan sekadar hitungan usia, melainkan refleksi kepercayaan yang dibangun dari generasi ke generasi.

Sejak awal kehadirannya, Bridgestone tumbuh seiring kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia dengan menjadikan kualitas, kenyamanan, dan keselamatan sebagai fondasi utama.

Selama 50 tahun beroperasi, Bridgestone Indonesia tidak hanya fokus melayani pasar domestik.

Produk ban buatan tanah air kini telah diekspor ke lebih dari 70 negara. Capaian ini mencerminkan kepercayaan pasar global.

Di dalam negeri, komitmen tersebut diperkuat lewat jaringan distribusi yang luas.

Produk Bridgestone tersedia di lebih dari 400 jaringan ritel resmi Toko Model (TOMO) dengan layanan bersertifikat, serta lebih dari 1.500 toko ban umum yang tersebar di berbagai daerah.

Pada IIMS 2026, Bridgestone menampilkan lima lini produk unggulan seperti Turanza, Alenza, Potenza, dan Dueler, sekaligus memperkenalkan Ecopia EP300 berteknologi ENLITEN dengan ukuran terbaru.