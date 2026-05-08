Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Brigadir AS Tewas Ditembak Pelaku Curanmor di Lampung, Begini Kejadiannya

Minggu, 10 Mei 2026 – 02:30 WIB
Brigadir AS Tewas Ditembak Pelaku Curanmor di Lampung, Begini Kejadiannya - JPNN.COM
Lokasi terjadi peristiwa pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak polisi di Kota Bandarlampung. Sabtu (9/5/2026). ANTARA/Dian Hadiyatna

jpnn.com - Tim gabungan dari Polda Lampung memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak anggota polisi Brigadir AS di Jalan ZA Pagaralam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu pagi (9/5/2026).

"Tim khusus dari Polda, Polresta Bandar Lampung dan Polsek Labuhan Ratu sudah dikerahkan untuk menangkap pelaku dua pelaku yang menembak Brigadir AS," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari dihubungi, Sabtu.

Penembakan polisi itu terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.30 WIB.

Baca Juga:

Saat itu Brigadir AS yang sedang berada di sebuah toko melihat dua pria sedang mencoba merusak kunci setang sepeda motor Honda Beat biru putih berpelat BE 2826 NBM yang terparkir di lokasi, Jalan ZA Pagaralam.

Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Brigadir AS lantas menegur para pelaku.

"Namun, setelah ditegur, salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah Brigadir AS," ungkapnya.

Baca Juga:

Akibat tembakan itu, Brigadir AS seketika terkapar. Dalam kondisi kritis, anggota polisi itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapat perawatan medis, namun korban dinyatakan meninggal dunia.

"Ya, korban telah dinyatakan meninggal setelah sempat kritis di Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menembak polisi Brigadir AS di Jalan ZA Pagaralam hingga korban tewas. Begini kronologinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Tewas  polisi tewas ditembak pencuri  Brigadir AS  Lampung  Polda Lampung  pencurian sepeda motor  curanmor 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp