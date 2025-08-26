Brigadir Esco Faska Tewas Diduga Dibunuh dengan Leher Terikat Tali

Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:48 WIB

jpnn.com, MATARAM - Anggota Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigadir Esco Faska Rely ditemukan tewas di lereng bukit Desa Jembatan Gantung, Kabupaten Lombok Barat.

Petugas menemukan telepon seluler milik Brigadir Esco.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menyatakan pihaknya meminta bantuan Bareskrim Polri untuk meretas telepon seluler milik Brigadir Esco.

"(Handphone) sedang proses ke Bareskrim karena terkunci dan tidak ada yang tahu kuncinya, termasuk istri korban," katanya di Mataram, Selasa.

Menurut Syarif, pemeriksaan terhadap ponsel Brigadir Esco menjadi bukti penting dalam mengungkap kasus kematiannya.

Pemeriksaan mengarah pada data komunikasi via ponsel Brigadir Esco.

Dalam kasus ini, kepolisian sudah mengantongi hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara, Mataram.

Tim dokter forensik menemukan adanya indikasi tindakan kekerasan hingga mengakibatkan personel Lombok Barat tersebut meninggal dunia.