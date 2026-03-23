JPNN.com - Daerah

Brigadir Fajar Permana Gugur Saat Amankan Mudik, Diduga Kelelahan

Senin, 23 Maret 2026 – 13:54 WIB
Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana semasa hidupnya. ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigadir Fajar Permana meninggal dunia setelah menjalankan tugas mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan almarhum diduga mengalami kelelahan fisik berat disertai gangguan pernapasan setelah bertugas di lapangan. “Almarhum diduga kuat mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa (exhaustion) serta gangguan pernapasan setelah berjaga di titik-titik pelayanan masyarakat tanpa kenal lelah,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan duka mendalam atas kepergian Brigadir Fajar Permana yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara, khususnya selama Operasi Ketupat 2026. “Kami sangat kehilangan sosok Bhayangkara muda yang berdedikasi tinggi seperti almarhum Brigadir Fajar Permana. Beliau mengembuskan napas terakhirnya usai menjalankan amanah negara,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi fisik almarhum diduga menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton untuk melayani masyarakat. “Dugaan sementara, kondisi fisik almarhum menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton di lapangan guna melayani masyarakat,” katanya.

Polda Metro Jaya memastikan akan memberikan penghormatan terakhir serta memenuhi seluruh hak almarhum, termasuk santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Budi menambahkan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pimpinan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan personel di lapangan. “Kejadian ini menjadi atensi serius bagi pimpinan untuk terus mengevaluasi dan memantau kondisi kesehatan personel yang masih berjaga di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri telah menginstruksikan Bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap anggota yang bertugas di pos pengamanan.

“Bapak Kapolda telah memerintahkan jajaran Dokkes untuk menyisir kesehatan anggota di lapangan. Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum Brigadir Fajar Permana mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Budi. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

