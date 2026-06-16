Bright Store by Pertamina di PRJ Hadirkan Puluhan Produk UMKM Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina bersama Subholding Downstream menghadirkan Booth Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair Kemayoran 2026, yang berlangsung pada 11 Juni–12 Juli 2026.

Melalui booth ini, Pertamina menghadirkan puluhan produk unggulan dari UMKM binaan Pertamina Group, mulai dari aneka snack/camilan, frozen food, sambal dan beragam minuman.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron mengatakan kehadiran produk UMKM binaan di Bright Store by Pertamina untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

"Jakarta Fair menjadi kesempatan bagi UMKM binaan Pertamina untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Kami berharap keikutsertaan mereka dapat meningkatkan eksposur, memperluas pasar, dan mendorong UMKM semakin berkembang," ujar Baron.

Selain menghadirkan produk UMKM, Bright Store by Pertamina juga menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari potongan khusus untuk pembelian Bright Gas dan pelumas, hingga hadiah langsung untuk transaksi menggunakan MyPertamina, serta program SESERBU (Serba Seratus Ribu).

Baron menambahkan, kolaborasi menghadirkan Bright Store by Pertamina menjadi bentuk sinergi dalam edukasi produk dan layanan, juga memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM binaan.

"Kami ingin kehadiran Pertamina di Jakarta Fair sebagai energi untuk masyarakat ruang promosi yang efektif bagi UMKM lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing yang lebih kuat," tambahnya.

Bagi masyarakat yang belum sempat berkunjung ke Jakarta Fair, Pertamina juga memberikan promo khusus, diskon hingga 60%, untuk pembelian produk lokal UMKM di platform digital marketplace Pertamina SMEXPO maupun Playstore selama periode Promo 11 Juni-12 Juli 2026.(chi/jpnn)