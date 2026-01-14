Brigjen Hengki Jadi Wakapolda Riau, Brigjen Jossy Promosi ke Kaltim

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:32 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Riau resmi diemban oleh Hengki Haryadi, menggantikan Adrianto Jossy Kusumo yang mendapat promosi tugas sebagai Wakapolda Kalimantan Timur.

Serah terima jabatan berlangsung di Mapolda Riau, Rabu (14/1), dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Herry Heryawan.

Prosesi sertijab ditandai dengan pemindahan tanda jabatan serta penandatanganan berita acara oleh pejabat lama dan baru.

Irjen Herry menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri serta pembinaan karier personel.

“Mutasi ini adalah hal yang wajar dalam tubuh Polri. Brigjen Jossy mendapat amanah baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur, wilayah strategis seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara,” ujar Irjen Herry.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau juga memberikan apresiasi atas kinerja Brigjen Adrianto Jossy Kusumo selama bertugas di Riau.

Ia menilai Jossy memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya dalam upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Dedikasi dan kontribusi beliau sangat terasa. Terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan untuk masyarakat Riau,” katanya.