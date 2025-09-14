Brigjen TNI Antoninho Sosialisasikan Petunjuk Penyelenggaraan Lingkup Pembinaan Teritorial di Korem

Minggu, 14 September 2025 – 16:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) melalui Staf Direktur Sistem dan Metoda (Dirsismet) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Lingkup Pembinaan Teritorial (Binter) di Korem 072/Pamungkas, Kodam IV/Diponegoro.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Komando Resor Militer (Korem).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja Pusterad Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan memperkuat pemahaman satuan jajaran TNI AD terhadap doktrin dan pedoman terbaru dalam pelaksanaan Binter.

Komandan Pusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam arahannya menegaskan pentingnya sosialisasi Jukgar sebagai landasan strategis dalam mendukung tugas-tugas Korem ke depan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Komandan Pusterad Mayjen TNI Agus Prangarso menginstruksikan Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh ke jajaran Korem.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Makorem 072/Pmk dengan tim pelaksana dipimpin oleh Kolonel Inf Arif Dipayana.

Acara ini dihadiri oleh Kasrem 072/Pmk beserta 60 peserta terdiri dari para Perwira dan Bintara Korem, Kodim serta satuan tempur dan bantuan tempur di bawah Korem 072/Pmk.

Antusiasme peserta sangat tinggi, terutama setelah mengetahui adanya Doktrin Teritorial TNI AD terbaru yang diterbitkan pada tahun 2022.