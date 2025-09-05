Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah Tutup Penataran Penerangan Bagi Jajaran Puspen TNI

Jumat, 05 September 2025 – 10:45 WIB
Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah Tutup Penataran Penerangan Bagi Jajaran Puspen TNI - JPNN.COM
Wakil Kapuspen TNI Kolonel Arh Osmar Silalahi (kiri) mewakili Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah pada acara penutupan Penataran Penerangan Terintegrasi Puspen TNI Tahun 2025 di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (4/9/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah diwakili Wakapuspen TNI Kolonel Arh Osmar Silalahi secara resmi menutup Penataran Penerangan Terintegrasi Puspen TNI Tahun 2025 di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (4/9/2025).

Kapuspen TNI dalam sambutannya enegaskan peningkatan profesionalitas prajurit penerangan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, namun diperlukan juga kemampuan soft skill yang baik.

“Dibutuhkan kekuatan moral, mental, etika profesi, dan kondisi jasmani yang prima, ke semuanya harus menyatu dalam diri setiap insan penerangan TNI agar tugas-tugas yang diembannya mampu dilaksanakan secara optimal dan berhasil dengan maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Selama sembilan hari, para peserta mendapatkan pembekalan intensif terkait ilmu penerangan yang dapat diimplementasikan dalam tugas di lapangan.

Pembekalan tersebut mencakup aspek konseptual maupun praktis, pengumpulan data, peningkatan kemampuan analisis, pemanfaatan teknologi digital serta praktik lapangan yang relevan dengan tantangan tugas penerangan TNI ke depan.

Kapuspen TNI mengapresiasi kesungguhan seluruh peserta yang telah mengikuti penataran hingga tuntas.

Baca Juga:

“Ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti penataran diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam meningkatkan kualitas sebagai insan penerangan yang handal dan professional guna mendukung tugas satuan,” tegas Kapuspen TNI.(fri/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah secara resmi menutup Penataran Penerangan Terintegrasi Puspen TNI Tahun 2025.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puspen Tni  Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah  TNI  penerangan 
BERITA PUSPEN TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp