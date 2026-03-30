Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Brigjen Yahya Saree: Menyerang Israel Bagian dari Perang Jihad Suci

Senin, 30 Maret 2026 – 05:27 WIB
Brigjen Yahya Saree: Menyerang Israel Bagian dari Perang Jihad Suci - JPNN.COM
Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api. Foto: ANTARA/Anadolu

jpnn.com - DOHA – Berikut ini pernyataan juru bicara Gerakan Ansar Allah Yaman, atau Houthi, terkait serangan mereka terhadap Israel.

Diketahui, Houthi menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kalinya dalam sehari.

Juru Bicara Militer Houthi Brigjen Yahya Saree, pada Sabtu, menyatakan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.

"Kami melakukan operasi militer kedua sebagai bagian dari 'Perang Jihad Suci' menggunakan rudal jelajah dan drone," kata Brigjen Yahya Saree kepada saluran TV Al Masirah.

"Operasi ini menargetkan beberapa sasaran militer utama musuh Zionis di wilayah Palestina selatan yang diduduki," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa Houthi "akan melanjutkan operasi militer dalam beberapa hari mendatang sampai musuh kriminal menghentikan agresinya" terhadap Iran dan Lebanon. (antara/jpnn)

Brigjen Yahya Saree menyatakan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnik-OANA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Israel  Houthi  Iran  Lebanon 
BERITA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp