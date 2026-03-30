Brigjen Yahya Saree: Menyerang Israel Bagian dari Perang Jihad Suci

DOHA – Berikut ini pernyataan juru bicara Gerakan Ansar Allah Yaman, atau Houthi, terkait serangan mereka terhadap Israel.

Diketahui, Houthi menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kalinya dalam sehari.

Juru Bicara Militer Houthi Brigjen Yahya Saree, pada Sabtu, menyatakan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.

"Kami melakukan operasi militer kedua sebagai bagian dari 'Perang Jihad Suci' menggunakan rudal jelajah dan drone," kata Brigjen Yahya Saree kepada saluran TV Al Masirah.

"Operasi ini menargetkan beberapa sasaran militer utama musuh Zionis di wilayah Palestina selatan yang diduduki," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa Houthi "akan melanjutkan operasi militer dalam beberapa hari mendatang sampai musuh kriminal menghentikan agresinya" terhadap Iran dan Lebanon. (antara/jpnn)