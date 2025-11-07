Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Brimob dan TNI Masih Berjaga di SMAN 72 pada Malam Ini

Jumat, 07 November 2025 – 20:20 WIB
Brimob dan TNI Masih Berjaga di SMAN 72 pada Malam Ini
Petugas masih berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta,Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025) malam. ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, masih dijaga ketat petugas gabungan pada Jumat malam ini.

Penjagaan dilakukan Brimob dengan senjata lengkap dengan helm taktis serta petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) di depan gerbang SMAN 72 Jakarta pada pukul 19.12 WIB.

Mereka masih mengawal pelaksanaan identifikasi dan proses penyelidikan di lokasi kejadian.

Mobil tim teknis penjinak bom juga masih terparkir di sisi kiri sekolah yang berdiri di kawasan Kodamar tersebut.

Petugas masih bekerja melakukan investigasi dan identifikasi di lokasi kejadian untuk mengungkap kejadian ledakan yang terjadi di sekolah tersebut.

Hingga Jumat malam belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penyebab ledakan yang menyebabkan sejumlah pelajar yang luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat kejadian tersebut.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh kepolisian, tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

Oleh karena itu, kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

SMAN 72 Jakarta masih dijaga ketat petugas gabungan dari Brimob dan TNI pada Jumat malam ini.

