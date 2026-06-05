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JPNN.com - Kriminal

Brimob Pembeking Kampung Narkoba Dibawa ke Bareskrim

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:41 WIB
Brimob Pembeking Kampung Narkoba Dibawa ke Bareskrim - JPNN.COM
Bripka Dedy Wiratama (tengah), oknum Brimob pembengking sindikat kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di gedung Bareskrim Polir, Jakarta, Jumat (5/6/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com, JAKARTA - Bripka Dedy Wiratama, anggota Brimob yang membengkengi kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda, dibawa ke Bareskrim Polri.

Tiba di Gedung Awaloedin Bareskrim, Jakarta, Jumat, sekitar pukul 15.17 WIB, Bripka Dedy langsung menjalani pemeriksaan.

Bripka Dedy yang berperan sebagai sniper (mata-mata) di kampung narkoba Gang Langgar langsung dibawa menuju lift Gedung Bareskrim Polri bagian rutan.

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Menurut Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kompol Drago, tersangka sudah dipecat dari kesatuannya dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim.

Dia mengatakan saat ini baru satu pelaku dari unsur kepolisian yang diamankan dalam kasus tersebut, namun pihaknya masih mendalami pihak-pihak lain yang terlibat.

"Untuk semua oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sesuai perintah dan petunjuk pimpinan akan semua kami tangkap," kata Drago.

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Dia mengatakan peran Dedy Wiratama dalam sindikat ini sebagai "sniper" bertugas memberitahukan atau mengawasi apabila ada konsumen yang gerak-geriknya mencurigakan, seperti anggota polisi yang dapat membahayakan Gang Langgar.

"Terkait sudah berapa lamanya terlibat masih kami dalami lagi," kata Drago.

Dipecat dari kesatuan Brimob, Bripka Dedy Wiratama pembeking kampung narkoba dijebloskan ke Bareskrim.

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TAGS   Bareskrim  Brimob  narkoba  Kampung Narkoba 
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