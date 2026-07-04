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JPNN.com - Kriminal

Brimob Polda Metro Jaya Tangkap Sejumlah Remaja yang Mau Tawuran

Sabtu, 04 Juli 2026 – 15:00 WIB
Brimob Polda Metro Jaya Tangkap Sejumlah Remaja yang Mau Tawuran - JPNN.COM
Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (4/7/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Kedapatan mau tawuran, empat remaja ditangkap Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu dini hari.

Para remaja itu diamankan di Jalan Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat.

??"Saat menyisir kawasan Cengkareng, tim mendapati sekelompok remaja yang berkumpul dan diduga kuat akan melakukan tawuran. Petugas bergerak cepat mengamankan mereka," kata Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto, Sabtu.

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?Dia menjelaskan operasi tersebut dilakukan oleh Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat saat menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas.

"Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu senjata tajam jenis celurit, satu buah petasan, dan satu unit telepon genggam," ujar Henik.

?Keempat remaja beserta barang bukti tersebut kini telah diserahkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Cengkareng untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

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Menurut Henik, patroli gabungan pada malam hingga dini hari terus diperkuat guna mengantisipasi tawuran, balap liar, serta tindak kriminalitas jalanan lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

?Kehadiran personel di lapangan, kata dia, merupakan langkah preventif sekaligus respons cepat kepolisian terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kedapatan mau tawuran, empat remaja ditangkap Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu dini hari.

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TAGS   tawuran  Polda Metro Jaya  Brimob  Cengkareng 
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