Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Brimob Run 8K Usung Semangat Kebersamaan untuk Lestari Sesuai Konsep Green Policing

Rabu, 19 November 2025 – 03:32 WIB
Brimob Run 8K Usung Semangat Kebersamaan untuk Lestari Sesuai Konsep Green Policing - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menyerahkan bibit pohon kepada pelajar salah satu program Green Policing. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Brimob Polda Riau akan menggelar Brimob Run 8 Kilometer pada 22 November 2025 mendatang.

Sebuah event lari perdana yang bukan hanya menonjolkan kreativitas peserta, tetapi juga membawa pesan penting tentang kelestarian lingkungan.

Mengusung tema “Brimob Presisi untuk Lestari”, kegiatan ini selaras dengan program Green Policingyang digagas Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan.

Baca Juga:

Diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Brimob Polri ke-80, acara akan dipusatkan di Mapolda Riau mulai pukul 06.00 WIB.

Berbeda dari lomba lari pada umumnya, Brimob Run 8K menghadirkan sistem lari berkelompok yang kreatif dan sarat makna.

Setiap grup beranggotakan delapan pelari, diwajibkan tampil dengan kostum bernuansa lingkungan, budaya, sosial, hingga identitas Brimob dan Polri.

Baca Juga:

Konsep pelestarian lingkungan bukan sekadar tema pelengkap, tetapi menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan.

Para peserta didorong menampilkan kostum yang menggambarkan pesan ramah lingkungan mulai dari isu sampah, perubahan iklim, hingga konservasi tumbuhan dan satwa.

Brimob Polda Riau akan menggelar Brimob Run 8 Kilometer pada Sabtu, 22 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob Run 8K  Polda Riau  Lari  Green Policing  Riau 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp