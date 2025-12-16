BRIN dan Kemenkes Kuatkan Kolaborasi Riset Kesehatan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sepakat memperkuat sinergi di bidang riset kesehatan nasional.

Kerja sama ini akan membagi peran secara komplementer, mencakup penelitian dari aspek hulu hingga hilir, dengan fokus utama pada ilmu pengetahuan mutakhir.

Kolaborasi mencakup tiga bidang prioritas yang dinilai sebagai perspektif baru dalam dunia kedokteran, yakni omics science, kecerdasan buatan (AI), dan robotika kesehatan.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Kepala BRIN, Arif Satria, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada 12 Desember 2025.

“Jika Kemenkes sudah meneliti di hilir, BRIN akan melengkapi dari tengah ke hulu. Hasil riset diharapkan dapat lebih terintegrasi dan berdampak langsung pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Kepala BRIN, Arif Satria, Selasa (16/12).

Arif menjelaskan bahwa BRIN akan mengambil peran sentral dalam penelitian dari sisi tengah hingga hulu. Sementara itu, Kemenkes akan fokus pada riset di hilir, terutama aspek implementasi dan layanan kesehatan.

Penguatan kolaborasi ini juga didasarkan pada komitmen BRIN untuk menjalankan riset berbasis kebutuhan (demand-driven research), bukan sekadar imajinasi peneliti.

“Persis seperti yang Pak Menteri sampaikan, BRIN akan melakukan riset berbasis kebutuhan. Kami menginisiasi pembentukan tim bersama dengan kementerian, guna membicarakan hal-hal apa saja yang benar-benar perlu diriset,” tegasnya.