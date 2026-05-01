Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter

Jumat, 01 Mei 2026 – 20:59 WIB
Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter - JPNN.COM
Penampilan bintang pop Madonna (kanan) dan Sabrina Carpenter (kiri) dipanggung Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, California, Amerika Serikat, Jumat (17/4/2026). (Akun Instagram @sabrinacarpenter)

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pop Madonna berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dalam lagu terbaru berjudul “Bring Your Love” yang resmi dirilis di berbagai platform digital.

Lagu tersebut akan menjadi bagian dari album studio terbaru Madonna bertajuk Confessions II yang dijadwalkan meluncur pada 3 Juli 2026, sebagaimana dilaporkan Variety.

Kolaborasi ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang Coachella Valley Music and Arts Festival yang berlangsung pada 10–19 April 2026 di California, Amerika Serikat.

Dalam penampilannya di panggung Coachella, Madonna membawakan sejumlah lagu hits sebelum menghadirkan Sabrina Carpenter untuk membawakan “Bring Your Love” secara langsung.

Penampilan kolaboratif tersebut berlangsung setelah Madonna menyanyikan “Vogue”, sebelum akhirnya ditutup dengan lagu ikonik “Like a Prayer”.

Kehadiran Sabrina Carpenter dalam penampilan tersebut menjadi sorotan, mengingat kolaborasi ini mempertemukan dua generasi musisi pop dalam satu panggung.

Album Confessions II menjadi rilisan penuh pertama Madonna dalam tujuh tahun terakhir, sekaligus menandai kembalinya sang penyanyi ke proyek album besar.

Album ini juga menjadi momen reuni Madonna dengan produser Stuart Price, yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan album Confessions on a Dance Floor pada 2005.

Madonna dan Sabrina Carpenter rilis “Bring Your Love”, kolaborasi lintas generasi di 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Madonna  Sabrina Carpenter  kolaborasi lintas generasi  Kolaborasi 
BERITA MADONNA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp