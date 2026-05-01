Bring Your Love Jadi Proyek Bersama Madonna dan Sabrina Carpenter

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pop Madonna berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dalam lagu terbaru berjudul “Bring Your Love” yang resmi dirilis di berbagai platform digital.

Lagu tersebut akan menjadi bagian dari album studio terbaru Madonna bertajuk Confessions II yang dijadwalkan meluncur pada 3 Juli 2026, sebagaimana dilaporkan Variety.

Kolaborasi ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang Coachella Valley Music and Arts Festival yang berlangsung pada 10–19 April 2026 di California, Amerika Serikat.

Dalam penampilannya di panggung Coachella, Madonna membawakan sejumlah lagu hits sebelum menghadirkan Sabrina Carpenter untuk membawakan “Bring Your Love” secara langsung.

Penampilan kolaboratif tersebut berlangsung setelah Madonna menyanyikan “Vogue”, sebelum akhirnya ditutup dengan lagu ikonik “Like a Prayer”.

Kehadiran Sabrina Carpenter dalam penampilan tersebut menjadi sorotan, mengingat kolaborasi ini mempertemukan dua generasi musisi pop dalam satu panggung.

Album Confessions II menjadi rilisan penuh pertama Madonna dalam tujuh tahun terakhir, sekaligus menandai kembalinya sang penyanyi ke proyek album besar.

Album ini juga menjadi momen reuni Madonna dengan produser Stuart Price, yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan album Confessions on a Dance Floor pada 2005.