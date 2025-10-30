Close Banner Apps JPNN.com
BRINS Borong Penghargaan di Top 20 Financial Institutions Award 2025

Kamis, 30 Oktober 2025 – 11:57 WIB
BRINS Borong Penghargaan di Top 20 Financial Institutions Award 2025.
BRINS Borong Penghargaan di Top 20 Financial Institutions Award 2025.

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang Top 20 Financial Institutions Award 2025.

Tiga penghargaan tersebut adalah Golden Star Award Asuransi Umum 2025, Top 20 Asuransi Umum 2025, serta Best CFO 2025 kategori Asuransi Umum yang dianugerahkan kepada Sony Harsono.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk terus mencapai target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Heri Supriyadi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Ajang Top 20 Financial Institutions Award 2025 merupakan bentuk apresiasi bagi lembaga keuangan yang mencakup sektor perbankan, asuransi jiwa dan umum, reasuransi, serta pembiayaan.

Penilaian dilakukan berdasarkan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir (2022–2024) untuk industri asuransi dan multifinance, serta kinerja periode Juni 2023–Juni 2025 untuk sektor perbankan.

Chairman The Finance, Eko B. Supriyanto, menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar ajang apresiasi, tetapi juga pencatatan sejarah bagi pelaku industri keuangan yang mampu bertahan dan tumbuh di tengah tekanan ekonomi.

“Penilaian dilakukan secara ketat dan berbasis kinerja nyata, mencatat mereka yang sukses dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga konsistensi kinerja positif.

BRI Insurance meraih tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang *Top 20 Financial Institutions Award 2025*.

