BRINS Borong Penghargaan Non-Bank Financial Forum 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) kembali mencatatkan prestasi gemilang setelah meraih tiga penghargaan bergengsi pada ajang Non-Bank Financial Forum 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Heri Supriyadi selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRINS. Adapun kategori yang diraih meliputi The Best of The Best General Insurance Company 2025.

Kemudian, The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium > IDR 2,5 Triliun), dan The Best Performance General Insurance Company in 15 Consecutive Years (2010–2024).

Dalam sambutannya, Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto menyampaikan bahwa industri asuransi nasional sedang menghadapi periode penuh tantangan.

"Untuk pertama kalinya industri asuransi umum mengalami kerugian, sementara reasuransi juga ikut tertekan. Banyak perusahaan asuransi jiwa terseok-seok karena kewajiban mereka lebih besar daripada aset," ujar Eko saat pembukaan acara di Jakarta, Rabu (6/8).

Di tengah situasi sulit tersebut, BRI Insurance terus berupaya menjaga kualitas layanan dan kinerja. Konsistensi BRINS dalam memberikan perlindungan asuransi kerugian menjadi salah satu faktor keberhasilannya mempertahankan performa positif selama 15 tahun berturut-turut.

Heri Supriyadi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan standar layanan.

“Penghargaan ini memperkuat komitmen kami dalam memberikan perlindungan dari risiko kerugian kepada masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.